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Эван Тернер в соцсети: «Никто не поедет в Милуоки тренироваться с тобой и твоим братом»

Второй номер драфта-2010 Эван Тернер, завершивший карьеру в 2020 году, на своей странице в соцсети оставил сообщение, как посчитали болельщики, адресованное 2-кратному MVP НБА Яннису Адетокумбо.

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