Губерниев о лыжнике, ударившем соперника на соревнованиях в Удмуртии: «За такие вещи в детскую комнату полиции отправляют. Туда его и надо отправить»

Инцидент произошел в середине марта на соревнованиях «Быстрая лыжня» в селе Якшур-Бодья (Удмуртия). 15‑летний Георгий Филатов во время гонки наехал на упавшего перед ним 13-летнего соперника и при попытке встать ударил того ногой по голове.