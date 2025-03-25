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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
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Губерниев о лыжнике, ударившем соперника на соревнованиях в Удмуртии: «За такие вещи в детскую комнату полиции отправляют. Туда его и надо отправить»

Инцидент произошел в середине марта на соревнованиях «Быстрая лыжня» в селе Якшур-Бодья (Удмуртия). 15‑летний Георгий Филатов во время гонки наехал на упавшего перед ним 13-летнего соперника и при попытке встать ударил того ногой по голове.

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