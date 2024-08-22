Школьникам запретят приводить примерны из аниме и комиксов в сочинениях на ОГЭ

Изменения вступят в силу в 2025 году На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появилась информация о том, что в ОГЭ по русскому языку с 2025 года будет запрещено приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр.
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