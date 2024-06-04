Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами относительно легитимности украинской власти чистосердечным признанием о реальных правителях Украины.
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