В Самарской области отменят движение нескольких электричек

Изменения связаны с выполнением мероприятий по ремонту путей на перегоны Обшаровка – Мыльная. Так, 18, 19, 25 и 26 апреля 2022 года будут отменены электрички, осуществляющие движение по следующим маршрутам: №6004 Сызрань-1 (с временем отправления 8:40 – Самара (прибытие в 10:40) №6003 Самара (время отправления 16:03) – Сызрань-1 (прибытие 17:59) № 6012/6011 Жигулевское Море (время отправления 08:40) — Самара (прибытие 10:19) № 6014/6013 Самара (время отправления 20:53) — Жигулевское Море (прибытие 21:31) № 6330/6329 Водинская (время отправления 08:51) — Самара (прибытие 09:47) Кроме этого, 19 апреля будет отменено движение пригородного поезда №6539 который отправляется в 18:01 в Мирный и прибывает в 18:53 в Новокуйбышевск.