Блокчейн-платформа Polymarket предсказывает победу Ли Джемёна на выборах в Южной Корее

Президентские выборы в Южной Корее сейчас находятся в центре внимания криптосообщества. Согласно данным децентрализованной блокчейн-платформы Polymarket, основным фаворитом гонки стал кандидат от Демократической партии Ли Джемён (Lee Jae-Myung), чьи шансы на победу 3 июня оценивались в 96,1%.