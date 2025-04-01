Страны ЕС договорились усилить давление на Россию: главное за сутки

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. В Евросоюзе согласились усилить давление на Москву, Китай пригрозил Штатам ответом за экономическое давление на страну, а американский лидер заявил, что США ведут консультации с КНДР.
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