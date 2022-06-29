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Новый неубиваемый Samsung можно «зарядить» за 10 секунд. Новые изображения и подробности о Galaxy XCover 6 Pro со сменным аккумулятором

Новый неубиваемый Samsung можно «зарядить» за 10 секунд. Новые изображения и подробности о Galaxy XCover 6 Pro со сменным аккумулятором

Компания Samsung объявила, что 13 июля она выпустит новый защищённый смартфон Galaxy XCover 6 Pro, изображения которого уже появились в Сети вместе с деталями.

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