С 23 ноября 2024 года иностранцев, которые не принесли присягу, будут лишать гражданства России

Фото: ria.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что с 23 ноября 2024 года Министерство внутренних дел Российской Федерации вводит новые правила, согласно которым иностранцы, получившие гражданство РФ, но не принёсшие присягу, будут лишаться этого статуса.