The Economist: наступление ВСУ в Курской области остановлено, ситуация для РФ стабилизировалась

Однако хуже всего то, что при полной остановке наступления на территории России, украинцы теряют свою землю, линия фронта на Донбассе почти полностью разрушена, а политические дивиденды от внезапного вторжения растворяются очень быстро.
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