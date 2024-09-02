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СК: толпа мигрантов устроила драку в подмосковном Раменском, возбуждено дело

СК: толпа мигрантов устроила драку в подмосковном Раменском, возбуждено дело

Группа мигрантов устроила массовую драку в Раменском городском округе в Московской области. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Всех мигрантов вон из России, а покровителей и лоббистов на урановые рудники пожизненно!!!
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15 час.

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