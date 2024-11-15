Достопримечательности Смоленска украсили вагоны «Ласточки»

Совместный проект регионального минкульта с РЖД направлен на повышение туристической привлекательности Смоленщины Вагоны «Ласточки», следующей по маршруту Минск - Москва, забрендировали туристическими локациями Смоленской области.
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