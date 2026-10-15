Dow Jones (YM) — Buyers Losing Control | Order Flow Short Setup E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! Clusterize YM1! YM | Bearish Setup — Order Flow & Volume Profile Analysis Buyers attempted to push price higher, but their efforts failed to produce meaningful upside continuation.
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