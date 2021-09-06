Рулетики из картофеля и карамелизованного лука – необыкновенный вкус!

Ингредиенты 2 средних сладких картофеля (650 г) 2 столовые ложки растительного или оливкового масла 3 мелко нарезанных красных луковицы 2 измельченных зубчика чеснока 2 столовые ложки пасты из хариссы 1 столовая ложка томатного пюре ½ небольшого пучка кориандра, мелко нарезанного 320 г готового слоеного теста (проверьте этикетку, чтобы убедиться, что оно веганское) молоко, для глазирования 1 чайная ложка семян чернушки Аппетитные рулетики Методика Шаг 1 Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6.