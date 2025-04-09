Украинские солдаты не смогли заставить пленного россиянина унизить Путина

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Один из российских военнослужащих, который оказался в плену у бойцов ВСУ, не поддался на провокации и отказался оскорблять президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление со стороны украинских солдат.
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