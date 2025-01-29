В Забайкалье полицейские в стоге сена нашли три мешка с наркотическим средством

В рамках проведения оперативных мероприятий полицейские МО МВД России «Акшинский» на территории частного подворья в селе Могойтуй обнаружили три мешка с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения.
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