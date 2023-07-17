По теракту на Крымском мосту.1. Ремонт поврежденного пролета моста займет ощутимое время. Как максимум, потребуется замена одного из пролетов.
Теракт на Крымском мосту. Последствия
Комментарии
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sss
фсб отнюдь не на высоте....
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14 час.
Надежда Кувыкина
почему???? опять допустили наши...ведь прекрасно знали, что мост цель ???????
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12 час.
AB
Anlrey Boracow
Итак, что имеем? Имеем весьма хреновое положение дел, Крымский мост атакован укрошумерскими морскими дронами, поврежден, погибли наши граждане, движение по мосту остановлено..... А собственно почему такое могло быть? Тут я услышал по ТВ мнение одного нашего "ЫКСПЕРТА", при чем высокого уровня. Он ляпнул, что данные морские дроны нельзя или почти нельзя ни как обнаружить, кроме как визуально! ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ! А скажи мне тогда, любезнейший, каким таким загадочным образом солдат-пограничник в 80-х годах на ПТН Погранзаставы в Судаке или под Симеизом, обнаруживал на старенькой РЛС типа "Наяда" или "Дон" за 15-20 км от берега стайку птичек на воде или средних размеров корягу? Потом этот боец докладывал об обнаружении ЦЕЛИ на Заставу,, а с Заставы на наш ПСКР поступал сигнал ТРЕВОГА и мы мчались опознавать "нарушителя морской Границы"!!!! А у входа в Керченский пролив, в советские времена, ПСТОЯННО, находились 2 ПСКРа, один из Балаклавской бригады, второй из Новороссийской, там в проливе был стык 2-х Пограничных Округов. При этом на ПСКРах нелась сигнально-наблюдательная вахта, и днем и ночью, и это помимо работы РЛС, помимо работы ПНТ Погранзастав, помимо НАБЛЮДЕНИЯ за морем с вышек Погранзастав, помимо прожекторов Погранзастав.... Где все это сейчас в Керченском проливе и на подходах к нему? Правильно, все это в ПИЗ...Е,(женском половом органе). Нет Порганичных Войск, нет Морчастей Пограничных Войск, нет ни Порганзастав с ПТНами и постоянным визуальным наблюдением, нет ПСКРов на участках Гос.Границы с постоянной вахтой сигнальшиков-наблюдателей. Нет на ПСКРах(сейчас это жалкое подобие того, что было даже в 80-х и 90-х) ни гидроакустики, ни вооружения нормального, ни чего нет, есть каюты с туалетами, есть кофе-машины..... Вот и результат. Мне, например, очень стыдно за тех, кто сейчас называется пограничниками, по тому, что я сам пограничник, а пограничников бывших не бывает!
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4 час.
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