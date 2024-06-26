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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Чистим организм: врачи рассказали, как правильно избавляться от шлаков

Правда ли, что в организме человека к 40 годам накапливается 3-4 кг каловых масс и как правильно «промыть» кишечник, не нажив проблемы со здоровьем? Еще несколько лет назад в России был настоящий бум — все принялись массово «чистить» организм и выводить вредные шлаки.

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