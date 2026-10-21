С 26 октября по 7 ноября 2026 года в Астраханской области пройдет всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой жители региона смогут без комиссии обменять накопившиеся монеты на бумажные купюры или зачислить их на банковские счета.
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