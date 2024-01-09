Daily Mail: пластиковая бутылка воды содержит 240 000 провокаторов рака

Нанопластик признан опасным для человека фактором.Британское издание Daily Mail опубликовало данные исследования американских ученых из Колумбийского универстета, которые заставят по-новому взглянуть на безопасность воды в пластиковых бутылках.
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