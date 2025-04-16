Армия России впервые применила оптоволоконные дроны-камикадзе по ВСУ в Константиновке — Bild (ФОТО)

Армия России впервые применила оптоволоконные дроны-камикадзе по ВСУ в Константиновке, пишет Bild. «Впервые Россия использовала два БПЛА-камикадзе с системой наведения FiberWire, чтобы поразить армейский пикап ВСУ в центре Константиновки, написал военный эксперт Bild Юлиан Репке.