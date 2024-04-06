В прокуратуре объяснили причину прорыва дамбы в российском городе

Прокуратура Оренбургской области выявила нарушения, вследствие чего произошел прорыв дамбы в Орске. В ходе проверки было установлено, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.
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