Ученые ожидают 39 млн смертей от супербактерий к 2050 году

Более 39 млн человек могут стать жертвами супербактерий к 2050 году, спрогнозировали ученые. Уже в 2021 году 95% смертей были связаны с инфекциями, на которые почти не действовали привычные схемы лечения, говорится в статье международной команды ученых для медицинского журнала Lancet.
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