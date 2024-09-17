Ученые ожидают 39 млн смертей от супербактерий к 2050 году

Более 39 млн человек могут стать жертвами супербактерий к 2050 году, спрогнозировали ученые. Уже в 2021 году 95% смертей были связаны с инфекциями, на которые почти не действовали привычные схемы лечения, говорится в статье международной команды ученых для медицинского журнала Lancet.