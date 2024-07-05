AC: более 60 экспертов подписали письмо с призывом не принимать Украину в НАТО

Более 60 западных экспертов в области внешней политики подписали открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине приглашение в альянс перед саммитом блока, пишет The American Conservative.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Больше, чем просто возмездие: ВКС взяли на прицел Бескидский туннель. Молниеносный удар закончит помощь Запада
- Возмездие неотвратимо: Снаряды для HIMARS уничтожены, пошла колонная скорых. А потом прилетела ракета американской ПВО — подполье
- Северная Корея вступает в СВО: Линия Суровикина покажется «цветочками». «Кроты» Ким Чен Ына станут кошмаром Запада
Свежие комментарии