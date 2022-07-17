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Кевину Дюрэнту не понравилась идея проводить внутрисезонный турнир в исторических местах по всей стране

Кевину Дюрэнту не понравилась идея проводить внутрисезонный турнир в исторических местах по всей стране

Известный блогер Роб Перес предложил НБА и комиссионеру лиги Адаму Сильверу последовать примеру Drew League и проводить матчи внутрисезонного турнира в исторических баскетбольных местах, залах и парках по всей стране.

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