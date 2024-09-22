Политик Кёртен: обстрел России Storm Shadow напрямую вовлечет Британию в конфликт

Применение ракет для ударов по РФ стало бы «безумной эскалацией» Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен считает, что Великобритания может стать участницей украинского конфликта, если Киев получит разрешение на удары по России ракетами Storm Shadow.
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