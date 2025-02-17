НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Ну, что сказать - смешно, но если Трамп решил с Зеленским  всерьёз дело иметь, пусть привыкает выполнять его требован...«И такую же армию...
  • Валентина Л
    С почином!В Эстонии вынужде...
  • Гарий Щерба
    АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ,,МИРОТВОРЦЕВ,, , ПОКА НАЦИСТСКУЮ ГИДРУ НЕУНИЧТОЖИМ ....!!!В администрации Т...

Минобороны усилит трубопроводные войска тыла

Минобороны усилит трубопроводные войска тыла

Российская армия в ближайшем будущем сформирует несколько новых трубопроводных бригад. Новые соединения специальных войск усилят тыл вооружённых сил и внесут свой вклад в организацию военной логистики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх