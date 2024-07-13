Госдума: все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким

Ина Куликова Может, им еще и мягкие диванчики в каждом дворе поставите?!! А то бедняжкам и отдохнуть от тяжкой работки по доставке пицци негде... Плачу-жалею несчастненьких!

Вячеслав Дегтярев 0000000000000000..............все эти законы и закончики с 1993г. должны были действовать - нечего в них добавить - а её чудо-эксперты полазали в архивах ГД РФ-как писатели по истории-и выдают за своё-плогиатством занимаются - а авторы этих законов ещё живы и могут им предъявить...........- а создают для госдепутатам видимость плодотворной работы и создают имидж своим депам - а Яровая без советов что-то сама сделала кроме лоббирования сетевиков связи в их пользу - помогая лесть в бюджет страны и соглашаясь с увеличением тарифов для всех пользователей...... ВОТ теперь в миграцию полезла - а что то она понимает со своими "экспертами" в этом - НЕТ - на волне лопнушего терпения населения страны начинают свою незаконную предвыборную партийную кампанию - НО ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ПАРТИЙ - это пройденный этап полит - экспертов по завуалированному политпиару который ещё с 1985-1986гг стали применять - а это через происходило через общины и другие общественные объединения (профсоюзы,КРУ,и тд) которые росли как грибы .............😎😎😎☝️☝️☝️.............