В Красноярске резервируют землю на Лесопарковой для реконструкции дороги

В Красноярске резервируют землю на улице Лесопарковой для реконструкции дороги. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов, документ опубликован на сайте мэрии.
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