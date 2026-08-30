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Снукерист.ру

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Обновление в мировом рейтинге по снукеру после Wuhan Open 2026

Обновление в мировом рейтинге по снукеру после Wuhan Open 2026

Чан Бинью после победы на турнире Wuhan Open 2026 занял 22 место в мировом рейтинге, сообщает WST Чан Бинью (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Чжао Синьтун возглавил мировой рейтинг, хотя впервые в карьере уступил в финале рейтингового турнира, проиграв в воскресном финале Wuhan Open 2026.

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