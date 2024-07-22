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Закон и Порядок

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"Отпустило её почти спустя час": Выяснились странные подробности "позорища" Глюкозы и сколько ей за него заплатили

"Отпустило её почти спустя час": Выяснились странные подробности "позорища" Глюкозы и сколько ей за него заплатили

© KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBAL LOOK PRESS Выяснились странные подробности скандального выступления Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске.

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Комментарии
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Александр Котов
Якобы &quot;певуньи&quot; все или наркоманки или алкоголички.
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19 час.

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