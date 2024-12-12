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Не надо пинать поверженного льва... некрасиво

Не надо пинать поверженного льва... некрасиво

Не надо пинать поверженного льва, некрасиво. Не уподобляйтесь уродам с Запада, которые ржали и плясали на костях Хусейна, Каддафи, жадно жрали видео с их пытками и мучениями, с видео о том, как грабили, убивали Ирак, Ливию, бомбили мирные процессии со свадеб и похорон.

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