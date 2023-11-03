На Кубани увеличилось производство парфюмерии на 166%

Производство духов в третьем квартале 2023 года увеличилось в 2,7 раза по сравнению с предыдущим кварталом 2023 года в Краснодарском крае, 3 ноября сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий.
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