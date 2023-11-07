Ольга Орлова впервые высказалась о пластической операции

Артистка призналась, что ей не все нравится в ее внешности. Ольга Орлова соцсетиОльга Орлова часто делится секретами молодости и красоты, однако, судя по ее откровениям, к услугам пластических хирургов она не прибегала, хотя в Сети и гуляют слухи о том, что на заре своей карьеры в группе «Блестящие» она корректировала свое лицо с помощью хирургии.