Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 995 подписчиков

“Неправильная сторона истории”: Армянин кое о чём напомнил жалующемуся на ХАМАС Израилю

“Неправильная сторона истории”: Армянин кое о чём напомнил жалующемуся на ХАМАС Израилю

Американец армянского происхождения в первом поколении и внук переживших Геноцид армян Стефан Печдимальджи заявил, что Израилю следует пересмотреть свои отношения с Баку, если его власти действительно переживают за собственных граждан и мир в целомСоучастие Израиля в отношениях с Азербайджаном посылает неправильный сигнал потенциальным агрессорам и злоумышленникам, включая ХАМАС, считает аналитик Стефан Печдимальджи, потомок армян из США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх