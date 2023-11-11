“Неправильная сторона истории”: Армянин кое о чём напомнил жалующемуся на ХАМАС Израилю

Американец армянского происхождения в первом поколении и внук переживших Геноцид армян Стефан Печдимальджи заявил, что Израилю следует пересмотреть свои отношения с Баку, если его власти действительно переживают за собственных граждан и мир в целомСоучастие Израиля в отношениях с Азербайджаном посылает неправильный сигнал потенциальным агрессорам и злоумышленникам, включая ХАМАС, считает аналитик Стефан Печдимальджи, потомок армян из США.