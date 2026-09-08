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Россия представила авиационные новинки на шоу в Египте

Россия представила авиационные новинки на шоу в Египте

РЕН ТВ Объединенная авиастроительная корпорация показала кадры тренировочного полета Су-57. Эта экспортная версия истребителя – одна из главных премьер международного авиашоу в Египте.

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