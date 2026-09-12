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Царьград

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В Ленобласти сгорели 59 кип сена, в ДТП погиб подросток

В Ленобласти сгорели 59 кип сена, в ДТП погиб подросток

За минувшие сутки, с 11 по 12 сентября, на территории Ленинградской области пожарно-спасательные подразделения шесть раз привлекались к ликвидации возгораний.

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