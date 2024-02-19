В Новосибирске мать захотела усыновить младенца, которого выкинула в мусорку ее дочь

Дядя подозреваемой охарактеризовал племянницу как уравновешенную, но скрытную Мать 22-летней девушки, которая самостоятельно родила сына на съемной квартире в Новосибирске и 16 февраля выкинула его в мусорный бак, хочет забрать малыша себе.