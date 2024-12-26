Эксперт: невозвратный тариф в отелях позволит сэкономить 15-20%

Невозвратные тарифы при бронировании отдыха в отелях России, предварительно, будут дешевле на 15-20% возвратных, сообщил в беседе со «Звездой» вице-президент российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.
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