В Госдуме предложили уменьшить «концентрацию» мигрантов в жилых районах

В Госдуме предложили ввести квоту, контролирующую число мигрантов, проживающих в каждом районе. По мнению депутатов Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, в районах, где живет много иностранцев следует ограничить их количество до 10% от общего числа людей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.