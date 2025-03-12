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В Госдуме предложили уменьшить «концентрацию» мигрантов в жилых районах

В Госдуме предложили уменьшить «концентрацию» мигрантов в жилых районах

В Госдуме предложили ввести квоту, контролирующую число мигрантов, проживающих в каждом районе. По мнению депутатов Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, в районах, где живет много иностранцев следует ограничить их количество до 10% от общего числа людей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.

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