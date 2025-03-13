Нижегородцы смогут найти подработку онлайн

Сервис для поиска подработки запускает Авито в России. Он позволит компаниям и предпринимателям быстрее находить людей для выполнения срочных задач, а исполнителям — искать временную занятость с гарантией оплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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