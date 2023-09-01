Военное обозрение

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На вооружении российских войск в зоне СВО замечен бронепоезд «Енисей»

На вооружении российских войск в зоне СВО замечен бронепоезд «Енисей»

Западные обозреватели внимательно отслеживают деятельность российских бронепоездов в зоне СВО, заметив уже третий по счету боевой железнодорожный состав на украинском ТВД.

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