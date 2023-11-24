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Поварёнок с лучшими рецептами

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Канедерли из хлеба и колбас в бульоне

Канедерли из хлеба и колбас в бульоне

Это блюдо существует в Италии в региональной кухне таких северных областей как Трентино-Альто-Адиже. Здесь перекресток итальянской и немецкой культур разделяется на две независимых провинции: Тренто (на юге), исторически итальянскую по языку и культуре, и Больцано (на севере), больше известную как Южный Тироль, где местное население говорит по-немецки.

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