Индия и администрация Трампа нацелены на укрепление стратегического партнёрства

Индия готовится укреплять стратегическое партнёрство с США при администрации Дональда Трампа. Официальный представитель МИД Индии подчеркнул намерение тесно сотрудничать, а премьер-министр Нарендра Моди заявил о нетерпении в ожидании укрепления двусторонних отношений.
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