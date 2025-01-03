Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 790 подписчиков

Индия и администрация Трампа нацелены на укрепление стратегического партнёрства

Индия и администрация Трампа нацелены на укрепление стратегического партнёрства

Индия готовится укреплять стратегическое партнёрство с США при администрации Дональда Трампа. Официальный представитель МИД Индии подчеркнул намерение тесно сотрудничать, а премьер-министр Нарендра Моди заявил о нетерпении в ожидании укрепления двусторонних отношений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх