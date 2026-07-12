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proavto21

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Почему Toyota Land Cruiser 76 — это не просто «японский УАЗ», а легенда, застывшая во времени

Почему Toyota Land Cruiser 76 — это не просто «японский УАЗ», а легенда, застывшая во времени

В последнее время я стала замечать, что всё чаще отворачиваюсь от новинок автопрома. Знаете это чувство, когда садишься в современный кроссовер, а вокруг тебя — сплошные пиксели, сенсорные панели и тишина, нарушаемая лишь назойливыми звуками ассистентов? Кажется, будто автомобиль превратился в бездушный гаджет на колесах, лишившись характера.

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