Почему Toyota Land Cruiser 76 — это не просто «японский УАЗ», а легенда, застывшая во времени

В последнее время я стала замечать, что всё чаще отворачиваюсь от новинок автопрома. Знаете это чувство, когда садишься в современный кроссовер, а вокруг тебя — сплошные пиксели, сенсорные панели и тишина, нарушаемая лишь назойливыми звуками ассистентов? Кажется, будто автомобиль превратился в бездушный гаджет на колесах, лишившись характера.