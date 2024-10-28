В Крыму турист свалился с Крыла Лебедя

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, получившему травму на горе Кошка. Фото: пресс-служба МЧСВ субботу днем поступило сообщение о том, что мужчина, спускаясь к морю с горы Кошка в районе скалы Крыло Лебедя, оступился и упал с высоты около двух метров, повредив ногу.
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