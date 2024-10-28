Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Вот и кто национализм разгоняет. Все герои равны - но некоторые равнее - по этому для них отдельный сквер.В Симферополе хот...
  • Людмила
    не верю ! Просто испугалась тюряги, сучка !😡Керчанка извинила...
  • Григорий Терещенко
    А что, в УПК появилась мера: принесение извинений? Это вместо штрафа или отсидки?Керчанка извинила...

В Крыму турист свалился с Крыла Лебедя

В Крыму турист свалился с Крыла Лебедя

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, получившему травму на горе Кошка. Фото: пресс-служба МЧСВ субботу днем поступило сообщение о том, что мужчина, спускаясь к морю с горы Кошка в районе скалы Крыло Лебедя, оступился и упал с высоты около двух метров, повредив ногу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх