В Крыму турист свалился с Крыла Лебедя

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, получившему травму на горе Кошка. Фото: пресс-служба МЧСВ субботу днем поступило сообщение о том, что мужчина, спускаясь к морю с горы Кошка в районе скалы Крыло Лебедя, оступился и упал с высоты около двух метров, повредив ногу.