Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • alik3456 Джексон
    А не пошёл бы он в америку , байдену яйца лизать..."Выход найден - о...
  • В В
    Этот благодетель за 500 дней одну даму до оргазма не доведёт, как бы не старался, а тут о целой стране беспокоится."Выход найден - о...
  • Владимир Андрианов
    Что, пендосы, страшно, обоссались? Сушите штаны, то ли еще будет!"Это наше крайнее...

Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

Платите олигархам или мы убьем ваших детей. Ллойд Остин

Такер Карлсон о давлении Белого дома на Конгресс по Украине: администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины * "Вчера на секретном брифинге в Палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что если они не выделят больше денег для Зеленского, то «мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией».

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