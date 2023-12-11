В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали «российского экономиста», который не смог объяснить, как он оказался в США без паспорта и билета на самолет, о чем сообщила газета Daily Mail в понедельник, 11 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии