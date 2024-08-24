Ризотто с тыквой

Несмотря на свои внушительные формы, тыква — натура податливая и пластичная. И неизвестно, что в ризотто больше чувствуется — сваренные до состояния аль денте рисинки с упругим внутренним стержнем или ставшая почти аморфной в результате долгого пребывания в бульоне тыква, которая в конце концов превращается едва ли не в соус.