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Энергетики устраняют обрывы проводов после ночного снегопада и сильного ветра

Энергетики устраняют обрывы проводов после ночного снегопада и сильного ветра

Энергетики приступили к устранению последствий ночного снегопада и сильного ветра. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Россети Урал», непогода вызвала технологические нарушения на энергообъектах региона.

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